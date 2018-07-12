【顧德投顧】一天大跌，一天大漲，變盤轉折的跡象

◆盤勢分析

大盤日 kd 持續黃金交叉，明留意台灣 50 週 KD

美股昨跌，亞洲股市因昨日提前反應，今早就已相對抗跌，而盤中又傳【美參議院象徵性授予國會在關稅措施上監督權利】坦白說這象徵意義大於實質，只是個題材 (中間並無任何細節)，但指數卻反映了，尤其是台指期 07 漲了 126 點，未來消息面仍持續主導行情，而即便取得消息，解讀又不易，操作難度大增，若已在市場的話，建議操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日加權日 KD 持續黃金交叉，指數上漲 61.54 點！而明收週線，留意台灣 50 週 kd(近期因除權息效應加權指數失真，故看台灣 50)，假設週 KD 也黃金交叉的話，指數就有望在年線附近打底上攻！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開低走高！台指 07 更是大漲 126 點

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰，中美雙方的反應，股市的影響，真的很難評判，目前就是龍捲風操盤術【高階版】反市場及反反市場操作！

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股如：6488 環球晶 (-4，6 月分營收再度刷下新高達 50 億)、5483 中美晶 (+3)、3532 台勝科 (+0.5)、6182 合晶 (+0.1)、3016 嘉晶 (+0.3)、3707 漢磊 (-0.1)，以正規軍環球晶為指標！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+40)、2492 華新科(+31.5) 為指標，6173 信昌電(+12.5 漲停板)、3026 禾伸堂(+7)、2375 智寶(+3.3)、6127 九豪(漲停板)、5317 凱美、2478 大毅(+6.5)、2456 奇力新(+7.72%)、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群防守點設好



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華 (+1.1)、6153 嘉聯益 (盤中傳大股東已賣股，曾觸及跌停，留意利空不跌的反彈訊號)、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (盤中高 26.45)、8039 台虹

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，今表現相對抗跌，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登 (+4.05%)、4144 康聯 (+3.45%)、4123 晟德 (+2.82%)、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚 (漲停板)、1786 科妍、1760 寶齡 (+5.66%)、1783 和康生、1795 美時 (+4.26%)、4728 雙美、3205 百研 (+4.57%)、4162 智擎 (漲停板)、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋 (+6)、2455 全新 (+1.5)、8086 宏捷科 (+2.8)，3374 精材 (+2.93%)、3059 華晶科 (+1.75)、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

目前行情在相對低檔震盪，好的個股不要錯殺在低點，很多個股籌碼已清洗非常乾淨，指數一旦回穩將出現【真空量真空價】的狀態

