財報將近 分析師預測推特可能成為大飆股

受到此前 Twitter 大力刪除假帳號之消息，拖累當日股價驟降 5%，但隨著第二季財報將近，帶動週四 (12 日) 股價拉回 1.39 或 3.17 美元，來到每股 45.26 美元，華爾街分析師更看好：任何利多消息都可能刺激 Twitter 回到 2015 年的最高點。

隨著 Twitter(TWTR-US) 股價年初至今已從飆漲 88%，TradingAnalysis 網站分析師 Todd Gordon 預測 Twitter 將會受本月底第二季財報的激勵，成為大飆股。

Gordon 進一步表示，儘管年初至今 Twitter 股價大漲，六月已出現多次創新高點現象，股價實際上卻是進入盤整階段，因為任何利多消息都可能會使股價拉回到 2015 年的最高點 51.94 美元。

Twitter 股價年初至今已大漲 88%。

Gordon 研判，因為財報季已接近，他會轉向期權市場操作，看好 Twitter 後市。

自去年十月 Twitter 公司受到國會壓力配合調查，揭露俄羅斯如何建立假帳號以散波謠言分化選民，干預美國總統選舉，被使該公司策略有所變動。

Twitter 為了防堵假資訊流竄，今年 5 月和 6 月下定決心開鍘了超過 7,000 萬個可疑假帳號。

該公司 CEO Jack Dorsey 週二 (10 日) 在推特上發文，他的追隨者數從 420 萬個來到了 400 萬，流失了將近 20 萬個追隨者。為打擊假帳號，他也嚴正表示，(打擊假帳號) 行動立即開始。

隨著 Twitter 第二季財報即將來到，股價已開呈現始拉回現象。