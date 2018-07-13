蘋果投資3億美元搞中國再生能源 要供應商照辦

蘋果 (AAPL-US) 週四 (12 日) 宣布，將與幾家供應商合作投資 3 億美元在中國再生能源項目，這項「中國潔淨能源基金」旨在透過完全再生能源方法，未來 4 年生產至少 1 千兆瓦電力或足夠供應 100 萬家庭使用的電量。

蘋果企業長期追求再生能源，10 年前就在北卡羅來納州數據中心耕耘再生能源。《Fast Company》報導，蘋果委託 Bay Area 太陽能承包商為該中心建立一個專用的太陽能設施，最終為該數據中心建立了三個當地太陽能發電廠和一個生物氣體燃料電池。

蘋果在今年的環境責任報告中表示，「蘋果的使命從未動搖過，我們要從這裡改變世界...... 這是為何我們不斷努力做更多以期降低對地球的影響，同時擴大並重新定義未來的可能性。」

倘若「中國潔淨能源基金」成功持續這些努力，蘋果也可能在其他市場複製此模式。

蘋果的想法是，利用該基金投資再生能源，好讓蘋果供應商可以有更好的途徑取得再生能源。

哥倫比亞首席研究員 David Sandalow 認為，中國能源需求急遽上升，中國政府也大力推動潔淨能源，以期改善各大城市的空污問題並投資未來產業。

「傳統上中國依賴煤炭，但過去幾年再生能源發展迅速，在政府強力支撐下，再生能源開始拿走煤炭市占比例。」

由於政府積極，去年中國導入的太陽能電池板高於全球其他各地，且風力和水力發電也領導世界。