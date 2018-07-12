摯友胡勝正過世 彭淮南發長信悼念

中華經濟研究院董事長、中央研究院院士胡勝正 10 日傍晚病逝，台灣央行前總裁彭淮南今 (12) 日發信悼念，指出胡勝正一生值得人們尊敬，除了對個人而言痛失了一位良師益友，對台灣而言則是國家社會重大的損失。

彭淮南回憶起，1996 年台灣舉行第一次全民總統直選，並爆發台海飛彈危機，當時胡勝正毅然束裝返台，出任中研院經濟研究所所長，並為台大經濟系合聘教授，且其學術成就十分斐然，在國外著名期刊曾發表多篇擲地有聲的論文，也曾受邀參與規劃國民年金制度。

彭淮南與胡勝正相知相惜已近 30 個年頭，胡勝正曾為了彭淮南推薦出任央行理事，毅然決定放棄持有多年的美國國籍，而後擔任政委三年多期間，負責七大部會業務，完成 150 件法案審查，堪稱「全方位政委」。

彭淮南說，胡勝正雖然近一兩年來體力減弱，但在使命感的驅使下，仍然勇於任事，於 2016 年 8 月 2 日出任中華經濟研究院董事長，同年 12 月 2 日回任央行理事，並為常務理事；兩度出任，從未缺席理事會議。

即便是近幾個月來常進出台大醫院，出院後仍帶著氧氣筒出席財經會談，今年 6 月 21 日的央行理監事聯席會議，同樣坐輪椅帶氧氣筒前往出席，即便是辭世前一天 (即 9 日) 尚潤飾他在理監事聯席會議的發言稿，彭淮南表示，胡勝正的一生值得人們尊敬，更是年輕人學習的好榜樣。