聯德Q2為營運谷底 Q3可望走揚 擬發6億元CB籌資

蘋果供應鏈沖壓零組件廠聯德 (4912-TW) 擬發行 6 億元無擔保公司債籌資，今 (12) 日申報生效，主要用於支應償還銀行借款及充實營運資金各半，依規劃進度，最慢將在 8 月初完成募集，但公司第 2 季恐為全年業績谷底，靜待第 3 季營運走揚。

聯德發行 CB 籌資案，也是今年以來沖壓件廠首件市場募資案。

聯德去年資本支出金額 6 億元，預估今年仍有 2 億元資本支出預算，聯德去年打入美系品牌手機供應鏈，預期今年仍是成長幅度最高的業務區塊，但第 2 季有匯兌不利因素影響，單季獲利狀況不佳，恐將為全年營運的谷底。

聯德業務內容包括精密模具、金屬沖壓、專業客製化的散熱模組、鉸鏈、伺服器滑軌、給消費性電子產品、車用零件及模組；去年營收稅後純益 2.98 億元，年增率 3.44 倍，每股純益為 7.55 元；第 1 季稅後純益 6606 萬元，每股純益 1.67 元，聯德第 1 季還有 3000 餘萬元匯兌收益。

聯德第 2 季在相對匯兌不利因素影響下，獲利恐受影響，第 2 季營收 11.85 億元，季增 13.05%，年增 21.05%，法人估匯兌損失高達 4000 萬元，恐明顯衝擊第 2 季獲利低於首季與去年同期。

法人預估，聯德在包括手機零組件、汽車、滑軌等三大業務，今年仍將同步成長，帶動年營收、獲利雙位數成長，隨著美系手機廠對今年新品銷售具備高度企圖心，今年聯得營收動能也將集中下半年，全年上、下半年營收比重約 35%、65%，而第 3 季起客戶新品出貨效應帶動；法人估，聯德今年營收、獲利在蘋果新訂單加持下，可望有雙位數成長。