美股盤後─臉書與亞馬遜創新高 Nasdaq寫下歷史高點 道瓊收高224點

財報季初始，幾家大型科技股上漲，推升 Nasdaq 創新歷史高點，美國股市週四大幅反彈。

臉書與亞馬遜股價創新歷史高點，思科與英特爾表現亦亮眼。



道瓊工業平均指數收高 224.44 點或 0.91% 至 24924.89。

Nasdaq 指數收高 107.31 點或 1.39% 至 7823.92。

S&P 500 指數收高 24.27 點或 0.87% 至 2798.29。

費城半導體指數收高 9.49 點或 0.71% 至 1346.20。

週三，美國透露將對 2000 億美元中國商品課徵 10% 進口關稅。美國股市因而大幅下挫，道瓊結束了連續四天的漲勢。今日則見反彈。

分析師說，中國沒有立即反應，對股市屬利多。而且這項關稅要到 8 月才可能生效。

中國商務部週四說，中國沒有與美國連繫，重啓貿易談判，但指出中國不希望發生貿易戰。然而，商務部一位發言人說，中國不怕貿易戰。

上週，美國對 340 億美元中國商品加徵關稅。中國亦對美國商品採取了報復措施。

投資人焦點轉移至企業獲利與經濟數據，暫時擺脫了貿易戰擔憂。華爾街預期美國企業第二季獲利強勁，FactSet 研究機構預期，美國企業第二季獲利將成長 20%。

分析師說，股市休息整理，應屬健康，近來是消息面推升了股市，預期本財報季強勁為利多。

美國今日公布上週初次申請失業金人數下降至 21.4 萬人。消費者物價指數創六年來最快上升速度。

併購案亦推升了今日美國股市。Broadcom 同意以 189 億美元現金併購 CA 科技公司。CA 股價大漲近 20%，Broadcom 股價則下跌逾 12%。