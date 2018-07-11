長城與BMW設合資公司 總投資額60億 推MINI本土化生產

長城汽車 (2333-HK) 昨(10)日收盤後公佈，將與德國寶馬 (BMW) 簽約合資在中國成立「光束汽車有限公司」 ，雙方各自持股 50%，總投資額為人民幣 51 億元 (約港幣 60 億元)，各自以現金方式出資。合資公司為期 15 年，到期後雙方若一致同意可以延長。

長城汽車 H 股昨跌 4.839%，報港幣 5.31 元；A 股跌 2.04%，報人民幣 9.12 元。

圖：新浪財經

「光束汽車」的經營範圍包括研發和生產內燃機汽車和新能源汽車，包括純電動乘用車，以及相關的汽車組件；出售整車及其零部件、組件及配飾；進口及在中國採購其開展業務活動所需要的貨物和服務；售後服務；倉儲和運輸服務；以及培訓、諮詢、試驗和技術服務等。合資公司的標準產能預計為 16 萬輛，每年生產規模可提高。

據合約內容，光束汽車有限公司註冊資金人民幣 17 億元，總部在江蘇省張家港市，長城與 BMW 各持股 50%。公司董事會由 6 名成員組成，董事長由長城委派，副董事長由 BMW 委派，董事任期 4 年。

此次簽約，是繼雙方在今年 2 月 23 日簽署合作意向書後的又一新進展。香港《明報》引述長城汽車表示，成立合資公司預期不會對公司今年的經營業績和財務狀況構成影響。若雙方合資順利實施，預期會提升公司技術水平和品牌溢價能力，有利於滿足消費者的需求，進一步開拓國內外新能源汽車市場。

這次設立合資公司，須辦理國家發展和改革委員會項目核准、相關外商投資主管部門批准，並依照適用法律辦理工商註冊登記手續，尚未確定是否會順利完成。

據官方消息，新合資公司將推動 BMW 旗下 MINI 品牌純電動車型的本土化生產，主因大陸已是全最大電動車市場，成長空間巨大。