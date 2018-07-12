車用效益浮現 淳安6月營收大躍進 月增93.47% 年增150.36%

淳安 (6283) 轉型車用效益浮現，帶動 6 月營收大躍進，達 1.39 億元，月增 93.47%，年增 150.36%，也推升上半年營收達 4.76 億元，年增 45.25%。車用效益成績單也激勵淳安股價大漲，今開盤即一路上漲，早盤最高漲停來到 60.9 元，後漲幅收斂，但仍維持 7% 以上的漲幅。淳安於去年成立車用電子及工程部門，轉型效益漸顯，推升 6 月營收較上月表現成長逾九成，此外，法人也指出，淳安已拿下日本及中國車廠訂單，將於下半年開始陸續出貨，屆時有望再度推升營運動能，大幅挹注營收表現。



此外，為搶進車用電子市場，擴展車用領域發展，淳安於日前公告，引進技嘉 (2376) 旗下智嘉參與私募案，以每股 43 元、交易總金額近六億元，成為公司第二大股東。