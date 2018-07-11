避險情緒急升：離岸人民幣一小時跌350點 美股期貨跌幅擴大

台北時間 08:43，日經 225 指數跌 1.2%。美股期貨跌幅擴大，道指期貨、標普期貨、納指期貨分別跌 0.9%、0.8%、0.8%。道指迷你指數期貨跌幅擴大至 1%。
08:00，日經 225 指數、東證指數分別低開 0.9%、0.7%，韓國首爾綜指低開 0.7%，追隨亞市早盤美股期貨跌勢。俗稱「黑期」的新加坡港股期貨急跌 326 點，報 28366 點。
07:33，離岸人民幣兌美元 1 個小時內跌 350 點，連續跌破 6.65、6.66、6.67、6.68 四道關口，目前報 6.6864。美股期貨跌幅進一步加深，標普 500 股指期貨跌 0.79%。
06:57，美股期貨急跌，道指期貨、納指期貨跌幅分別擴大至 0.9%、0.7%，標普期貨跌 0.7%。
美國科技股盤後跌幅擴大，蘋果、Facebook 和英特爾跌幅擴大至 0.9%，亞馬遜跌 0.6%，微軟跌 0.5%。 晶片股盤後普跌，英偉達盤後轉跌 1%，AMD 跌 0.9%，美光科技跌 1.6%，高通跌 0.5%。
大型美國跨國公司盤後深跌，波音跌 1.4%，卡特彼勒跌 1.4%。 金融板塊盤後普跌，花旗跌超 0.5%，摩根大通跌 0.6%，摩根士丹利跌 0.6%，富國銀行跌 0.6%，高盛跌 0.9%。
中概股方面，阿里巴巴盤後跌 1.6%，百度跌 1.2%，新浪跌 3.9%，微博跌 1.3%，網易跌 0.7%，京東跌 1.7%。
避險情緒爆發，日元急漲，離岸人民幣急跌。北京時間 04:59，離岸人民幣兌美元跌至 6.6507 元，最近 10 分鐘內下挫逾 180 點，隨後離岸人民幣兌美元跌破 6.66。
美元兌日元短線跳水 31 點，完全回吐日內稍早漲幅，目前交投於平盤水平附近，暫報 110.96。
現貨黃金跌幅收窄，接近平盤位，交投於 1255 美元 / 盎司。