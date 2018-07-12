【異動股】蘋果概念股表現活躍 東尼電子(603595-CN)等多股漲停

7月12日早盤，蘋果概念股表現活躍，截至發稿，安潔科技(002635-CN)漲停報18.43元，錦富技術(300128-CN)漲停報4.07元，東尼電子(603595-CN)漲停報70.82元，環旭電子(601231-CN)漲停報9.17元，超聲電子(000823-CN)漲6.93%報7.41元，立訊精密(002475-CN)、深天馬A(000050-CN)漲逾6%，水晶光電(002273-CN)、藍思科技(300433-CN)、歐菲科技(002456-CN)等均紛紛大漲超5%。

消息面上，Apple在2H18發表所有產品線更新。包括：(1) iPhone：新6.5” OLED、5.8” OLED與6.1” LCD機型，全部均配備全面屏、浏海設計與Face ID、(2) iPad：配備Face ID與移除Home按鍵的2款新11” &12.9” iPad Pro、(3) Mac：包括MacBook、MacBook Pro、Mac mini與iMac均有處理器升級，以及一款新低價筆記型電腦機型 (我們改變先前預期， 認為此新機型比較不像低價MacBook Air的定位)。iMac除處理器升級外，預期螢幕效能將有顯著升級、(4) Apple Watch：2款新Apple Watch尺寸增至1.57”& 1.78”，且強化心跳偵測功能、(5) 配件：新AirPods與AirPower均預計在3Q18量產。

天風國際分析認為，正向看待2H18Apple供應鏈的景氣與基本面，佈局供應鏈最佳時機浮現。因Apple在2H18更新所有產品，故顯著有利於市場情緒與供應鏈營收與獲利表現，因此我們相信目前為佈局Apple供應鏈最佳時機。

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