滬深兩市反彈創指放量漲3.02% 集成電路等科技股全線大漲

今日早盤，滬深兩市一改頹勢，自開盤小幅低開後，迅速反彈，滬指重新站上2800點整數關口，收復昨日失地;創指收復1600點，刷新7月3日以來新高，行業板塊全線收漲。

截至午間收盤，上證指數收於2830.44點，上漲1.90%，深證成指收於9253.85點，上漲2.55%，創業板指收於1610.26點，上漲3.02%。

個股方面，兩市下跌個股僅一百餘隻，超50隻個股漲停;從盤面上看，兩市行業板塊全線收漲，以集成電路、5G、芯片、半導體為首的科技板塊成上漲主力。鄉村振興、蘋果概念、智能音箱等板塊表現活躍，兩市無一板塊下跌。

截止11：30，今日半日滬股通淨流入13億，深股通淨流入3.7億。

巨豐投顧分析認為，昨日官媒連續喊話，而中興通訊也被取消製裁，這對市場情緒面的改善帶來極大刺激，也著實提振以中興通訊為首的題材股的表現。市場一度普漲下，也反映出目前行情不必過度悲觀的現狀，而個股的活躍也再次表明目前仍是博弈個股的良機。至於大盤，需要充分做好貿易戰影響的相當長時間的準備，畢竟對股市的影響還是很大的，所以在趨勢沒有出來之前，不要過於樂觀。當然，從指數表現看，短期還是出現了一些積極的現象，如此次貿易戰升級導緻的跳空下跌缺口迅速回補、場面情緒開始回升、成交量小幅釋放等，再疊加之前的提到的估值以及政策面的變化，階段性的底部還是可以期待的。因此，繼續加大對個股的操作力度，但戰略上仍不能過於激進。建議：短期保持謹慎下，繼續對個股樂觀，超跌反彈、中報業績預增股、成長股等都是主要標的。

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