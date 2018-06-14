今年市場考驗大 華通董座吳健稱以追求獲利為要務 5G不缺席

全球 HDI 第一大廠華通 (2313) 今日召開股東會，除順利通過配發 1.2 元現金股利外，展望 2018 年，董事長吳健提到，今年市場考驗較大，公司以提升良率為要務，希望再度繳出讓股東滿意的成績單；至於 5G 通訊市場，華通不會缺席。華通今日股東會，承認去年財報，營收 539.64 億元，淨利 35.77 億元，每股淨利 3 元，為近幾年來最佳成績單，也通過配發 1.2 元現金股利，此外，華通今日股東會中股東發言踴躍，為近年來罕見，而吳健也耐心一一聆聽股東的意見，並對於股東提出的問題，逐一回應。



吳健提到，去年繳出營收年增 18.6% 的成績單，優於市場預期，主要原因取自客戶需求較預期大，且在類載板的產能開出與良率提升上均達到預期，加上軟硬結合板，在電池管理模組、相機、耳機等領域的使用量變大，致使華通去年繳出不錯的績效。



針對 2018 年展望，吳健分析是個考驗比較大的一年，首先在手機部分，由於產業已經飽和，即使第三世界手機使用率也達七到八成，加上智慧型手機進步快，缺乏新功能的前提下，通常要兩年到兩年半才會出現換機潮，因此綜合上述原因，吳健認為今年整體手機數量要成長不容易。



此外，吳健也透露，去年手機客戶過度樂觀，導致庫存水位至今仍高，此舉恐導致今年類載板有較大的價格壓力。但在軟硬結合板部分，使用端持續擴大，而華通預計也會新增約 20% 到 25% 的產能，為此，預估今年此領域業績會小幅上揚。至於華通去年因為有重慶廠產能挹注，帶動去年業績大幅成長，但今年缺乏新產能的挹注，至於是否於重慶在擴建二廠，得需觀察市場情況再來確定。



因此整體來看，吳健坦言，對於全年營收看法較為保守，但會透過製程精進、良率提高，力保有一定程度的獲利。而就市場關注的 5G 領域方面，吳健提到，華通有所布局，目前與客戶端正攜手研發中，在這個部分，華通絕對不會缺席，但要看到效果，還需要幾年時間。

