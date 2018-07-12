【異動股】國產芯片板塊走高 台基股份(603421-CN)漲停

今早，國產芯片板塊高開高走，截止發稿，台基股份(300046-CN)漲停報12.74元，鼎信通訊(603421-CN)漲停報20.87元，中興通訊(000063-CN)漲停報10.31元，國科微(300672-CN)、聖邦股份(300661-CN)、特發信息(000070-CN)漲逾5%，深南電路(002916-CN)、阿石創(300706-CN)等股均上漲超4%。

消息面上，7月11日，美商務部與中興通訊達成協議，取消制裁消息刺激，中興通訊一字封漲停，帶動國產芯片上漲。

中美貿易爭端之後，國產終端廠商們做芯片熱情空前高漲。無獨有偶，手機廠商華為、美圖，語音識别廠商出門問問、若琪都開始往上游芯片延伸。

據美媒7月10日報道，中國正試圖擺脫對美國公司的依賴並開發自己的芯片。據悉，中國製造商天津海光先進技術投資有限公司開始生產中國自主設計的“禪定”x86中央處理器(CPU)。這種處理器以超威半導體公司(AMD)的Zen微體係結構為基礎，源於AMD與其中國合作夥伴之間達成的一項x86知識產權授權協議。儘管這家美國巨頭否認向這些中國公司出售決定性的芯片設計，但它允許這些公司自行設計專供中國服務器市場的處理器。

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