中國加速對外開放市場 上海擴大100條預計九成今年內實施

上海宣佈「擴大開放 100 條」，內容包括金融、產業、智慧財產權保護、營商環境優化等領域。今 (11) 日新聞發布會上，上海常務副市長周波更預計，當中有 90% 可以在今年內實施。另外，上海市金融辦也釋出消息，強調期待已久的滬倫通會爭取在今年內開通。

周波強調，100 條是行動方案而非實施意見，不涉及中央事權的地方事項會即刻啟動，爭取今年第三季施行，其中以爭取三年內取消壽險外資持股比例限制、支援境外企業和投資人參與上海證券市場等金融領域未來的開放意向較值得注意。

周波在記者會中強調，100 條方案主要聚焦金融業開放合作、構築更加開放的產業體系、建設智慧財產權保護高地、打造進口促進新平臺、創造一流營商環境等五大方面。

值得注意的是，100 條當中的金融領域提到「擴大滬港通每日額度、爭取在 2018 年內開通『滬倫通』」，對此上海市金融辦副主任李軍也表示，目前 A 股推行的 CDR 是基於優質創新企業開發的，滬倫通也是採取 CDR 的方式，是根據上海和倫敦兩地已上市股票設計的 CDR，這兩類企業會不會有不同、到時候資本市場會不會回暖都是開通滬倫通的外部條件，據瞭解，證監會和上交所都在按照年內開通的時間表在準備和推進。

華中科技大學自貿區研究中心執行主任陳波認為，在中美貿易爭端擴大的時間點上，也讓中國對外開放市場的步伐加快。

陳波表示，「開放 100 條」著重在自貿區的建設，並提出要盡快落實自貿區的外商投資負面清單。而從自貿區開始，整個上海的國際化和市場開放程度，將會大幅增加。而「開放 100 條」中針對上海金融業、製造業、服務業開放平臺、智慧財產權等領域的開放，則是從自貿區擴大到整個上海。

陳波指出，滬港通目前已經增加三倍的融通額度，今年沒有意外的話，「滬倫通」的股票會有一部分可以進行相互買賣。直指滬倫通是上海資本市場與國外一流的資本市場，進行互聯互通的重要體現。同時在醫療等服務業領域也會有所放寬。