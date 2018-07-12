【異動股】環保板塊不斷走強 環能科技(300425-CN)等2股漲停

今日早盤，環保工程板塊不斷拉升走強，表現活躍，截止發稿，維爾利(300190-CN)直線漲停報5.59元，環能科技(300425-CN)盤中直線漲停報6.28元，神霧環保(300156-CN)漲5.05%報5.83元，神霧節能(000820-CN)漲4.64%報7.66元，旺能環境(002034-CN)、興源環境(300266-CN)、鵬鹞環保(300664-CN)、博天環境(603603-CN)等個股均有漲逾4%。

消息面上，密集出台的相關環保政策多次提及“推進生活垃圾分類處理”。百億垃圾分類市場即將啓動。垃圾分類市場化的步伐已經明顯加快，不僅項目數量明顯增多，千萬級的大項目頻頻出現，多家上市公司更是拿下不少垃圾處理訂單。環保及公用事業首席分析師邵琳琳認為，隨著垃圾分類的不斷推廣，環衛作為對接生活垃圾的最直接一環，有望將垃圾分類開發成為環衛的重要增值服務，垃圾分類或將成為環衛業務下一個發掘價值的富礦。

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