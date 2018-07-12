〈油價暴跌7%〉OPEC主席：不樂見油價大幅波動 將研究制定長期計畫

石油輸出國組織 (OPEC) 主席 Suhail Al-Mazrouei 週三表示，不希望看到原油市場價格大幅波動，OPEC 更傾向平穩的價格環境。

此外，他也表示，OPEC 正在盡自己的一份力量，在重新平衡原油市場，對於美國總統川普的推文指控，他認為並不公平。

Al-Mazrouei 在加拿大參加會議後受訪表示，OPEC 和其他主要產油國在研究制定一項長期計畫，建立備用產能，以期在市場供應意外受阻時，能提供支持。

Al-Mazrouei 說：「波動並不好，我們不希望價格出現大幅波動。」他表示，當前價格就受到地緣政治環境影響生產，造成價格波動。

週三 (11 日) 油價因為利比亞港口重啟，可望重回原油市場，布蘭特原油大跌 5.46 美元，跌幅 6.9%，收每桶 73.40 美元，創 2016 年 2 月 9 日以來最大單日跌幅。

布蘭特原油日線走勢圖 (近三個月以來表現)

Al-Mazrouei 指出，如果沒有長期計畫，波動就會持續。

川普先前指責 OPEC 應該為油價負責，Al-Mazrouei 強調，他們會傾聽主要消費國的聲音。但另一方面，OPEC 已經竭盡所能在平衡市場，在產量不足時介入。但這種做法不宜過度使用，如果過度使用，將造成另一個更大的問題，就像在 2014 年市場供應過剩的情況。