3新股趕末班車招股 齊屹科技入場費4545元 7月5日掛牌

百度 (BIDU-US) 為第二大股東的大陸「齊家網」營運商齊屹科技 (1739-HK) 今(21)日起至下週二 (26 日) 招股，每股作價介乎港幣 6.8 元至 9 元，一手 500 股，入場費約港幣 4545.35 元。

另外，香港承建商棠記控股 (8305-HK) 入場費港幣 3030.23 元，香港建材公司基石控股(1592-HK)，入場費為港幣 2525.2 元。

齊屹科技共發行 2.42 億股，其中 10% 香港公開發售，最多集資港幣 21.78 億元。股份將於 7 月 5 日於聯交所主板掛牌上市。高盛和中信里昂為其聯席保薦人。

據招股書紀錄，公司連續 3 年錄得虧損，並以倍數擴大，但當中包括優先股及可換股債的公允值虧損。扣除此影響持續經營業務 2017 年全年虧損人民幣 8932 萬元，較 2016 年虧損人民幣 1.52 億元減少 41%，2015 年則虧損人民幣 1.63 億元。

百度持有齊屹科技上市後 11.51% 股權，為其第二大股東。齊屹科技亦引入 2 名基礎投資者，浙江美大實業及其董事長夏鼎個人持有的海智集團。2 家公司合共認購 2.67 億元股份。

齊屹科技曾在 2011 年計畫於 A 股上市，後來放棄計畫。齊屹董事長鄧華金表示，選擇來港上市是因香港有成熟的國際市場和投資者，目前未有計畫回到 A 股上市。

此外，香港屋宇署註冊承建商棠記控股昨 (20) 日起至下週一 (25 日) 招股，每股招股價港幣 0.25 至 0.3 元，發售 2 億股，10% 公開發售，集資最多港幣 6000 萬元。以每手 10000 股計，入場費為港幣 3030.23 元。股份預期於 6 月 26 日定價。

香港第二大雲石及花崗石工程承建商基石控股亦於同一期內招股，每股招股價港幣 0.4 至 0.5 元，發售 3 億股，集資最多港幣 1.5 億元。以每手 5000 股計，入場費為港幣 2525.2 元。股份將於 6 月 25 日定價。棠記及基石控股將同於 7 月 4 日上市。

梁志天設計集團則將於本週五 (22 日) 開始至下週三 (27 日) 路演及香港公開發售，集資額約港幣 2 至 3 億元。



今日首掛的維信金科 (2003-HK)，公開發售超購 8 倍，以下限港幣 20 元定價，上市前夕，其輝立暗盤跌破招股價，收報港幣 19.8 元，較招股價低 1%，每手 200 股，帳面虧港幣 40 元。

至於將於今日截止招股的機票批發平台加達控股 (1620-HK)，據市場消息指已錄得逾 4 倍超額認購。該股將於下週四(28 日) 掛牌。