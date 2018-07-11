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傳京東金融完成人民幣130億融資 估值倍增至1200億元

傳京東金融完成人民幣130億元融資。 (圖：百度百科)
傳京東金融完成人民幣130億元融資。 (圖：百度百科)

據路透報導，京東金融已完成至少人民幣 130 億元 (約 20 億美元) 融資，估值達到人民幣 1200 億元 (約 180 億美元)，該估值較去年中旬京東金融從京東剝離時的人民幣 600 億元 (約 90 億美元) 估值翻了一倍。針對該消息，財經網向京東金融求證，截至發稿暫未得到回應。

報導指出，京東金本輪自 2017 年底開始的融資尚未結束，意味著公司估值有望進一步提升。

此前有媒體報導，京東金融在進行一輪募資，計畫募集規模人民幣 9000 萬元，將以換購現有股東持股的方式進行。該輪募資完成後，京東金融的估值為人民幣 1000 億元。

同時，京東金融計畫於 2019-2020 年在 A 股實現上市，公司預計市值將達到人民幣 4000 億元至 5000 億元。當時金融京東否認了上述消息。

公開資料顯示，2013 年京東金融開始獨立運營，並於 2016 年 1 月獲得由紅杉資本中國基金，嘉實投資和中國太平保險領投的人民幣 66.5 億元，當時其估值僅為人民幣 466.6 億元。

此外，2017 年京東金融正式拆分出京東集團，並於去年第二季交割完畢，其財務資料不再納入京東集團財報之中。拆分後的京東金融已變為內資企業，業界有觀點認為，拆分後的京東金融一方面為了上市，而另一方面則是為了得到更多的金融牌照。

據彭博 5 月時報導，京東金融最快 2018 年 A 股上市，預計市值將達到人民幣 4000-5000 億元。

《華爾街見聞》消息指出，京東金融此輪融資幾乎與螞蟻金服、百度金融和陸金所的融資同期展開，頗具較勁意味。

螞蟻金服 6 月剛剛完成了 140 億美元的 C 輪融資，估值達到 1500 億美元，主要投資者包括淡馬錫、加拿大養老基金投資公司、凱雷投資集團和新加坡政府投資公司 (GIC)。

今年 4 月，百度 (BIDU-US) 宣佈旗下金融服務事業群組正式完成拆分融資協議簽署，實現獨立運營。分拆出來的度小滿金融隨即獲得超 19 億美元融資。

另據路透 6 月報導，陸金所計畫在新一輪融資中最高融資 20 億美元，為公司估值約 400 億美元。陸金所於今年 1 月傳出將在今年 4 月赴香港上市。

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