傳京東金融完成人民幣130億融資 估值倍增至1200億元

據路透報導，京東金融已完成至少人民幣 130 億元 (約 20 億美元) 融資，估值達到人民幣 1200 億元 (約 180 億美元)，該估值較去年中旬京東金融從京東剝離時的人民幣 600 億元 (約 90 億美元) 估值翻了一倍。針對該消息，財經網向京東金融求證，截至發稿暫未得到回應。

報導指出，京東金本輪自 2017 年底開始的融資尚未結束，意味著公司估值有望進一步提升。

此前有媒體報導，京東金融在進行一輪募資，計畫募集規模人民幣 9000 萬元，將以換購現有股東持股的方式進行。該輪募資完成後，京東金融的估值為人民幣 1000 億元。

同時，京東金融計畫於 2019-2020 年在 A 股實現上市，公司預計市值將達到人民幣 4000 億元至 5000 億元。當時金融京東否認了上述消息。

公開資料顯示，2013 年京東金融開始獨立運營，並於 2016 年 1 月獲得由紅杉資本中國基金，嘉實投資和中國太平保險領投的人民幣 66.5 億元，當時其估值僅為人民幣 466.6 億元。

此外，2017 年京東金融正式拆分出京東集團，並於去年第二季交割完畢，其財務資料不再納入京東集團財報之中。拆分後的京東金融已變為內資企業，業界有觀點認為，拆分後的京東金融一方面為了上市，而另一方面則是為了得到更多的金融牌照。

據彭博 5 月時報導，京東金融最快 2018 年 A 股上市，預計市值將達到人民幣 4000-5000 億元。

《華爾街見聞》消息指出，京東金融此輪融資幾乎與螞蟻金服、百度金融和陸金所的融資同期展開，頗具較勁意味。

螞蟻金服 6 月剛剛完成了 140 億美元的 C 輪融資，估值達到 1500 億美元，主要投資者包括淡馬錫、加拿大養老基金投資公司、凱雷投資集團和新加坡政府投資公司 (GIC)。

今年 4 月，百度 (BIDU-US) 宣佈旗下金融服務事業群組正式完成拆分融資協議簽署，實現獨立運營。分拆出來的度小滿金融隨即獲得超 19 億美元融資。

另據路透 6 月報導，陸金所計畫在新一輪融資中最高融資 20 億美元，為公司估值約 400 億美元。陸金所於今年 1 月傳出將在今年 4 月赴香港上市。