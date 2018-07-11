A股三大股指集體大跌滬指挫1.87% 特斯拉概念逆勢走強

今日早盤，全球股市避險情緒升溫，亞太股市開盤集體大跌，受此影響，A股市場跟隨下挫，滬指盤中跌逾2%，深證成指和創業板指跌近3%。各個板塊全線調整，個股一片普跌，上漲個股數不過300隻。特斯拉、鋰電池和反關稅等概念股逆勢走強，滬深兩市股指震蕩攀升，跌幅收窄。

截至午間收盤，滬指跌1.87%，報2774.78點，成交831.44億元;深證成指跌2.20%，報9003點，成交1207.83億元;創業板指跌2.24%，報1557.27點，成交493.20億元。

盤面上，行業和題材板塊基本上全線下跌，隻有貴金屬、特斯拉、鋰電池、鈦白粉等少數幾個板塊勉強飄紅。白馬股早盤也一度深跌，隨後震蕩走高，跌幅收窄。其他板塊全線下跌，環保、軟件、通訊、航天航空和電子等多個板塊跌超3%，微信小程序、網絡安全、知識產權、大飛機等板塊跌幅居前。

截止11:30分，今日半日滬股通淨流出2.66億，深股通淨流出4.38億。

招商證券認為，本週市場再次探底，隨著貿易戰實質性開打，諸多風險因素均屬於預期内，後續不必再悲觀，積極佈局優質個股。進入7月份，上市公司半年報陸續發佈，業績同比大幅增長對估值有明顯的利好，特别是在市場情緒恢復之中。當前繼續精選績優成長股，把握回調機會，從估值等角度來看中盤股再次臨近歷史底部。業績角度，進入7月後開始重點關註各公司中報業績情況。目前，大盤股業績增速為11.00%，中盤股業績增速為23.50%。

渤海證券認為，7月6日，在美國實施對華關稅政策後，中國也如約反擊。貿易戰就此開打，短期看貿易戰仍有進一步升級風險，源自情緒層面對股票市場的壓力仍未全面緩解。不過，監管層面的預期維穩意圖正在上升。監管層的連續喊話，有望緩解投資者對經濟基本面的擔憂，減輕市場的壓力。考慮到目前A股估值已接近歷次底部估值水平且結構佔優，在監管層的持續表態下，未來投資者對貿易戰的預期一旦出現企穩過程，市場也將迎來階段性的反彈機會。建議關註業績逐步轉向内生性成長併且估值比在低位的創業板。

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