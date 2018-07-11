即時觀點：美國對華2000億美元新關稅清單 短期沖擊中國金融市場

美國周二晚間就2,000億美元加征關稅的建議產品清單征求公眾意見，周三中國金融市場反映強烈：中國股市滬綜指開盤大幅低開1.7%；匯率方面，人民幣兌美元即期CNY=CFXS盤初大跌創7月3日以來新低。

專家指出，該消息雖然短期會對金融市場造成一定影響，但無需高估其長期影響；對相關企業和行業，中國也將考慮采取相應措施減少其負面沖擊。

以下為中國金融市場最新動態：

--股市：中國股市滬綜指周三大幅低開1.7%。在連續三天反彈後，A股本已出現疲態，而美國擬對另外價值2,000億美元自中國進口商品加征10%關稅的消息，令市場人氣受壓，大盤應聲下跌。

--匯市：人民幣兌美元即期周三盤初較昨日官方收盤價大跌逾500點逼近6.68，創7月3日以來新低，因中美貿易戰升級施壓。截止北京時間9:40，離岸周三早盤最低報6.6918元，亦為7月3日以來最低，較上日收盤6.6528元大跌390點。

以下為專家和分析師評論摘要：

--中國金融四十人論壇高級研究員 管濤:

美國特朗普政府擬對約2,000億美元中國產品加征10%的關稅的消息短期內或許會給金融市場帶來一定的負面情緒，但長期看來中國金融市場發展的基本面沒有發生變化，無需高估其帶來的影響。

--中國央行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任 馬駿:

美方昨晚公布對2,000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單征求公眾意見。這個征求意見的過程將持續兩個月左右時間，8月30日完成流程。此後，美方才可能采取行動。最後是否征稅、對哪些產品征收，在未來兩個月的時間內還有各種不確定性。

中國有關方面正在深入研究貿易戰對我國相關企業和行業的影響，會考慮采取相應措施減少其負面沖擊。

--華泰證券宏觀團隊 李超等：

我們估算，新征2,000億美元商品關稅計劃若實施，將造成出口增長下降0.8個百分點、GDP增長率下降0.25個百分點。隨著美國對於中國、歐盟、北美自由貿易協定成員國三條貿易戰線的展開，貿易爭端或導致全球總需求回落，當前大宗價格下跌已經反映全球經濟弱覆蘇的態勢很有可能被證偽。

中美兩國利益相互交織，在互相征收關稅的條件下，中美雙邊貿易可能都會受到負面影響，對雙方經濟的影響都偏負面。在實際演進過程中，很可能是雙方均走向“類滯脹”局面。我們測算，中國對美國農產品征收關稅，大概提升中國通脹中樞0.2個百分點左右。貿易戰可能形成的類滯脹預期，中國貨幣政策由穩健中性轉向穩健靈活適度，是一個邊際放松的過程。未來中美貨幣政策可能是美國收緊、中國寬松的非同步。

在內需下滑、外需不確定性較高的形勢下，我們認為，有必要通過擴大內需的政策將經濟增速控制在合理區間，避免產生系統性風險。近期針對高端制造業、民間投資融資難融資貴以及稅收成本過高的問題已經引起政府的高度重視，未來還可能進行定向降準。

個稅修正案提請全國人大常委會審議，反映出國家有意通過減稅擴大內需穩定經濟的初衷。我們重點提示關註7月下旬召開的中央政治局會議，關註去杠桿進程是否會因中美貿易戰變化而出現緩和的跡象。

**相關背景**

--美國政府高級官員周二表示，美國已經決定對另外2,000億美元中國商品加征進口關稅。此前美中圍繞貿易爭端的談判未能達成協議；特朗普政府發布了一份涉及廣泛的擬加稅中國商品清單，其中包括數百種食品以及香煙、煤炭、化學制品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在內等消費者電子產品。

--中國商務部長助理李成鋼周三表示，美方公布的新關稅清單實際是幹擾了經濟全球化的進程，中方繼續推進改革改善營商環境的決心不會變，支持多邊貿易的立場不會變。今年以來中美經貿合作總體保持增長但貿易摩擦負面影響已經有所顯現。

--人民日報周三發表評論員文章稱，美國四面出擊大打貿易戰不僅嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全、阻礙經濟覆蘇步伐，也帶來讓正常的世界經貿格局滑入貿易保護主義、單邊主義「冷戰陷阱」之險。

路透北京7月11日

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