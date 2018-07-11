被說股價值0元 浩沙今復牌暴漲近9成 打臉Claucus前創辦人

浩沙國際 (2200-HK)6 月 29 日時因銀行出售抵押股份而大跌 86% 後停牌，該股今 (11) 日復牌逆市大漲 89.66%，報港幣 0.55 元，一舉把停牌前跌幅全漲回來。截至 11:23，浩沙股價來到港幣 0.5 元，或 + 72.414%，成交額港幣 1.391 億元，市值港幣 8.34 億元。

浩沙復牌逆市大漲 89.66%，報港幣 0.55 元。 (圖：新浪財經)

浩沙接獲其控股股東浩邦告知，由於公司股價下跌，其存入證券公司作為保證金證券的 20 萬股及 378.4 萬股，已分別於今年 6 月 28 日及 29 日由證券公司售出，分別占股權約 0.01% 及 0.23%．浩邦的持股由約 42.59% 減至 42.35%。

股東偉邦亦告知，其存入證券公司作為保證金證券的 698.2 萬股，已分別於 6 月 29 日由證券公司售出，占股權約 0.42% 及 0.23%．偉邦的持股由約 7.19% 減至 6.77%。

做空機構 Glaucus 前創辨人成立的 Bonitas 最新發表做空報告狙擊浩沙，指其誇大收入及盈利，股價只值港幣 0 元。

做空報告指出，浩沙透過非公開的分銷商及供應商，偽造收入及盈利能力，估計公司於 2016 及 2017 年偽造人民幣 6.85 億及 8.94 億元，即是誇大盈利 2.17 倍。

另一方面，據《彭博》交易資料顯示，於過去 6 個月，浩沙股價於最後 1 小時的交易均被人為地推高，以推高抵押股份的價值。

Bonitas 特別提到，浩沙早前公佈需要延遲支付派息，質疑公司只餘下少量資金予投資者．以往德普科技 (3823-HK)、輝山乳業 (6863-HK) 亦曾利用類似招數，誇大業務、操縱股價、抽走投資者資金到管理層手中，因此認為浩沙內在價值只值港幣 0 元。