碧桂園(02007-HK)恆大(03333-HK)齊受壓

中原地產研究中心統計數據顯示，截止到目前，前6月銷售業績的房企合計31家，這31家銷售金額達到了25031億，同比上漲幅度高達36.2%。其中，部分房企銷售額漲幅驚人。中國金茂前6月銷售額為717.62億元，同比上漲197.7%；奧園地產前6月銷售額為402.9億元，同比上漲143%；花樣年前6月銷售額為113.07億元，同比上漲123%。

具體而言，碧桂園、萬科、恒大這三家企業前6月銷售額已經突破3000億；作為高周轉典型代表企業，碧桂園前6月銷售額已經達到4125億，同比上漲42.8%，這是半年業績報告中首次出現銷售額超4000億元的房企。在公佈銷售業績房企中，銷售業績超千億的房企目前為五家，分別為：碧桂園、萬科、恒大、融創、中海。中海地產前6月銷售額為1508.46億，同比漲幅為18.5%。

今日，中港股市開市前，美國進一步對2000億美元的中國商品加徵一成的關稅，加上人民幣轉弱。港股幾乎全線下跌，內房股中，

碧桂園(02007-HK)報12.72元，跌0.54元，跌4.072%，中國恆大(03333-HK)報20.5元，跌0.75元，跌3.529%。

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