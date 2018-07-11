捲土重來 先進光送件擬辦現增募集9億元

光學元件廠先進光 (3362-TW) 董事會通過，擬將辦理發行 1500 萬股現金增資案，已向金管會證期局送件，每股發行價暫定 60 元溢價發行，擬募集 9 億元資金，將用以償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構，這也是先進光去年由於大立光提起侵權判決賠償案後，首度重啟現增案，引起市場討論。

先進光此籌資案將由國票證主辦，先進光去年 12 月因大立光 (3008-TW) 提起侵權判決賠償，被迫取消現增案，此次捲土重啟另一次市場籌資案。

先進光現增籌資案，也是今年以來光學元件產業首件，而先進光日前股東會已通過，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，對此先進光強調，私募案與現金增資案併行不悖，兩案同步進行中。

先進光近 2 年來積極布局車用光學及無人商店系統市場，3 月下旬宣布擬辦理現增私募普通股不超過 5000 萬股，預計引進對公司營運有助益的策略性投資人。

先進光 6 月營收為 1.56 億元，月增 1.34%，年減 2.85%，第 2 季營收為 4.41 億元，季增 2.1%，年增 4.14%；累計前 6 月營收 8.79 億元，年增 15.31%；公司第 1 季稅後純益 3266 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.36 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：先進光永豐 7B 購 01(736074-TW)、先進光群益 7A 購 03(735871-TW)。先進光群益 81 購 01(736038-TW)。