盤前財經大事搶先讀2018年7月11日

今日操盤前瞻

增資股上市：皇普、譜瑞 - KY、東哥遊艇

除權息：台塑、群創、智邦、遠傳、國揚、一零四、威剛、台勝科、永信、信昌電、台數科、互動、大世科

台北市 7/11 正常上班 台股全日正常交易

受瑪莉亞颱風侵台，台北巿政府已宣佈，7 月 11 日將正常上班上課，證交所晚間指出，集中交易市埸明 (7/11) 日將全日開巿。閱讀全文...

15 家金控上半年合賺年增近 4 成 新光 6 月獨虧 中信單月超車富邦

15 家金控 6 月獲利今 (10) 日全數出爐，由於 6 月全球金融市場因中美貿易戰再起而震盪，台股月線收黑，金控的投資操作受影響，多數金控獲利單月都呈現衰退，其中，前 5 月都繳出好成績的新光金 (2888-TW)，意外出現單月虧損。閱讀全文...

貿易戰利空淡化 台股處空窗期盤整 先觀察法說會動向

台股昨 (10) 日開高走高，終場小漲 36 點重返年線，三大法人全數買超，但相較於日股、韓股等亞股，台股表現相對溫吞，對此，法人表示，由於貿易戰市場變數無新的變化，台股目前處於空窗期，近幾日還是會隨國際股市反映，估區間盤整機率大，建議短線指數變化，可先觀察重量級大廠法說會動向而定。閱讀全文...

得意的美股 何時落難？分析師警告：2020 年

一名分析師週二告訴 CBNC 說，18 個月後，美國財政振興措施的利多逐漸式微，投資人對股市便可能意興闌珊。但是目前，因貿易緊張及政治的不確定性，投資人已有所反應，股市仍可望有成長空間，摩根大通資產管理公司分析師貝爾 (Mike Bell) 說。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉強龍不敵地頭蛇！！

全球外資對新興市場投資，通常是在新興市場匯率，貶到「眾人多傻眼」之際；就是反應過度超跌之後，這就可以擠出匯率的「風險溢價報酬」(Risk Perineum)。這個時候如果又是，股市系統性風險發生的恐怖低檔區，那就是一個非常漂亮的買點。閱讀全文...