國泰金上半年賺進360億元 年增率36% EPS 2.71元

國泰金 (2882) 認列一次性的未分配盈餘，6 月稅後盈餘 34.8 億元，累計上半年稅後盈餘為 360.3 億元，年增率 36%，每股稅後盈餘為 2.71 元，7、8 月為除權息旺季，今年國泰金旗下國壽股息收入金額與去年持平，只要外在金融環境沒有大變，法人推估，國泰金全年獲利應可突破 500 億元。國壽 6 月 FYP(新契約保費)金額為 151 億元，FYPE(新契約等價保費)金額為 52 億元，6 月稅後盈餘 31.2 億元，累計上半年稅後盈餘 250 億元，年增率達 53%；至於國泰世華銀 6 月稅後盈餘 18.5 億元，累計上半年稅後獲利 112.3 億元。



國際金融市場表現穩健，國泰金上半年獲利 360 億元，為全年 567 億元 6 成以上，7 月為除權息旺季，亦是壽險股息收入的高峰，入帳高峰落在 7、8 月進帳，國泰金評估，今年股息收入與去年持平，落在 220-230 億元之間，股息收入挹注下，7、8 月獲利可望再走高。



