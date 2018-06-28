國泰金總座：前5月獲利相對有進展 控制避險成本因應台美利差擴大

今年金融市場雖有震盪仍是處於多頭，國泰金 (2882) 前 5 月稅後淨利 325.5 億元，年增率將近 7 成，國泰金總經理李長庚出席「FPAT 會員大會暨 CFP 與 AFP 授證典禮」表示，營運表現「相對有進展」，投資股息收入與去年差不多，仍有 200 億元水準，至於會不會衝高？則強調「會努力」，面對台美利差擴大一事，會把匯率成本因素控制好。Fed(美國聯準會)可望 6 月再度升息，我國央行利率傾向按兵不動，若美國又持續性升息，台美利差將會擴大，李長庚分析，就超額準備金來看，市場資金依然供過於求，美國在金融風暴期間，引導利率走低，大舉向市場釋出資金，如今經濟表現佳，若是未回收資金的話，接下來面對到通膨會很辛苦，當時台灣未強力注資，現階段市場資金依然浮濫，排除通膨、經濟成長等因素，利率的確沒有調整的空間。



一旦台美利差擴大，可望導致台幣貶值波動、外匯避險成本墊高，李長庚說，外匯避險屬於成本項，把它中性視之，壽險的經營必須平衡兩者，壽險業者所能夠做就是儘管降低成本。



金管會鼓勵「民民併」(民營金融機構整併)，首次取得持股門檻由原本的 25% 降為 10%，李長庚談到，1997 年迄今亞洲國家大多有大的整併動作，國內金融整併腳步相對慢，金管會提出鼓勵整併政策，顯見主管機關注意到 overbanking 問題，從國家戰略地位提出鼓勵政策，對於政策樂觀其成，一旦發生 (指民民併) 才有更多資源出國打仗。



金管會將開放台灣設立純網路銀行業務，明 (29) 日首次公聽會將登場，對於網銀的發展，李長庚認為，台灣的金融業是處在 overbanking，要思考網銀到底要做什麼？目前傳統金融型態已經成熟，30 歲年輕人消費行可能會帶來創新平台服務或是創新商品發展，不過尚未成型，要再造究螞蟻金服、微眾大型金融科技企業並不是一件容易的事。



國泰金與螞蟻金服有合作關係，他觀察到大陸發展數位金融之所以成功，在於市場母體大以及「碎片化」等因素，所謂碎片化就是商品化整為零，舉行來說，歐美私人銀行門檻 100 萬美元，台灣門檻最低 30-50 萬元，但中國門檻可能降到 100 人民幣、500 元人民幣、1000 元人民幣，即便一年一約的車險亦可分拆成單日或是雙日。