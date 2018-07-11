台塑四寶威 上半年大賺近1300億元 年增37.8%

挾著國際油價走高到 70 美元以上，台塑四寶第二季營業利益突破 500 億元，為 565.27 億元，第二季稅後盈餘 733.69 億元，季增率 29.6%，合計上半年四寶稅後盈餘達 1299.93 億元，年增率達 37.8%，台塑 (1301) 稅後盈餘 171.54 億元，每股盈餘 2.69 元，創下歷年同期新高，南亞 (1303) 稅後盈餘 166.68 億元，每股盈餘 2.1 元，創下歷史新高，台塑化 (6505) 稅後盈餘 252.26 億元，創下單季次高，每股盈餘 2.65 元。OPEC(石油輸出國組織)落實減產，美國擬對伊朗制裁，油價攀高 70 美元之上，台塑化第二季油品每桶平均售價較一季增加 5.8 美元，且單日煉量拉升 52.4 萬桶，儘管 OL-1(第一套烯烴設備)於 6 月 5 日起至 7 月 13 日定檢，烯烴產品銷售降至 183 萬噸，平均售價走高到 948 美元。



油品、烯烴兩大事業表現俱佳，台塑化第二季營業利益達 286.67 億元，季增率 3 成，創下單季第三高，稅後盈餘 252.26 億元，創下單季次高，每股盈餘 2.65 元，係為四寶獲利最佳，上半年稅後盈餘 435.27 億元，年增率 25.5%，每股盈餘 4.57 元。



除了台塑化之外，台塑為四寶當中第二季營業利益成長者，單季營業利益為 85.65 億元，季增率 28.3%，主要是液碱、AN(丙烯腈)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)、ECH(環氧氯丙烷) 等產品利差擴大，單季稅後盈餘 171.54 億元，每股盈餘 2.69 元，創下歷年同期新高，上半年稅後盈餘 290.38 億元，年增率 48.1%，每股盈餘 4.56 元。



南亞第二季營業利益為 88.22 億元，季減率 2.7%，轉投資南亞科 (2408) 收益挹注，單季稅後盈餘 166.68 億元，每股盈餘 2.69 元，上半年稅後盈餘 301.33 億元，年增率 51.4%，每股盈餘 3.8 元。



台化 (1326) 第二季營業利益為 104.74 億元，季減率 13.3%，主要油價走高，墊高原料成本，ARO-2(第二套芳香烴設備)、PTA-1 定檢，以及 PTA-3 環保改善，單季稅後盈餘 143.21 億元，每股盈餘 2.46 元，上半年稅後盈餘 272.95 億元，年增率 35.4%，每股盈餘 4.68 元。



第三季為除權息旺季，台塑四寶因集團交叉持股，均有股息入袋，台塑約 63 億元、南亞約 35 億元、台化約 58 億元，以及台塑化約 20 億元。