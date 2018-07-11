漢來美食展店集中下半年 成長動能將加溫

漢來美食 (1268-TW) 今年展店計畫著重在下半年，至少再開 2 家，且將進行既有店的改裝，下半年業績成長動能更強，市場尤其高度聚焦在「漢來海港」餐廳將在泰國曼谷開出東南亞最大的自助百匯餐廳。

漢來美食 6 月合併營收達 2.85 億元，月減 2.55%，年增 12.27%，上半年合併營收年增 6.59% 至 18.18 億元，創同期新高。

漢來美食受惠去年底和今年初展店的新店效益，台南、台中名人坊業績超越預期，加上 6 月中旬台南上海湯包分店開幕，開幕不到 1 個月時間已創下平均翻桌率 7 次的佳績，業者對第 3 季仍樂觀期待。

與前 2 年相同，漢來美食今年仍繼續展店並集中在下半年，在集團品牌店數僅次漢來海港的漢來蔬食，7 月初在台中中友百貨再開出 1 家，總店數已達全台 7 家、大陸 1 家的規模，為集團中目前展店獲利最穩定的小金雞。

對於漢來蔬食，漢來美食規劃，平均以每年一店的速度在全台各城市百貨賣場拓點，每家店每月的平均營收可達 330 萬元以上。

而主力自助餐品牌漢來海港餐廳預計 12 月採合資方式於泰國曼谷開出，成為品牌第 10 家，也是海港品牌體系首家跨足東南亞的旗艦店，營業坪數達 596 坪，屆時將成為東南亞最大的一家自助百匯餐廳。

由於漢來海港曼谷店是國內餐飲集團將大型海鮮百匯自助餐廳複製到海外的首例，受到投資人的關注。

至於其他品牌，漢來美食年底前將針對海港漢來店大改裝，還有漢來名人坊台北店的展店規劃，今年仍是成長動能滿載的一年。