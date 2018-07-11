旺季效應浮現 南亞、台化第三季營運優於第二季

台塑四寶上半年大賺近 1300 億元，此一氣勢能否延續下半年，幾乎繫於國際油價走勢。台塑化 (6505) 總經理曹明分析，油價短期間可能漲破 80 美元，美國、俄羅斯、沙烏地都在增產原油，漲勢續航力仍要觀察，目前預測單位普遍預估第三、四季原油均價分別落在 75 美元、72 美元，第三季油品因大陸出口增加，表現不如第二季，而南亞 (1303)、台化(1326) 有旺季效應撐腰，第三季營運優於第二季。台塑化上半年稅後盈餘達 435.27 億元，占了四寶獲利總和 33%，國際油價震盪走高趨勢，擴大油品採購庫存時間差的利益，台塑化第二季單日煉量達 54 萬桶，每桶成品平均價差約 11 美元左右，第三季油品每日煉量約 51.5 萬桶，平均開工率約 95%，OL-1(第一套烯烴設備)定檢，平均開工率約 97%，油品因大陸擴大出口，第三季表現會受到影響。



美國可能採取禁售伊朗石油，以制裁其退出核協議，而伊朗不甘示弱，揚言封鎖荷姆茲海峽，如此一來，中東石油出口受到影響，曹明研判，伊朗不太可能封鎖荷姆茲海峽，美國、沙烏地都在增產原油，若以市調機構的預估來看，今年個別季度原油均價預期值分別 67.1 美元、74.9 美元、75 美元，以及 72 美元。



南亞、台化第三季進入旺季，營運可望優於第二季，至於台塑有 14 座工廠歲修，第三季平均開工率為 89%，低於第二季 93%，產銷量會受到影響，營收亦會低於第二季。對於中美貿易戰因應之道，台塑董事長林健男表示，提高不同區域外銷比重，紐澳外銷比重由 8.6%，提高到 10.2%，而中南美亦由 1.1% 增至 2.4%，近期亞洲將有 14 座輕油裂解廠歲修，影響乙烯產能約 60 萬噸，原料供應減少，有助價格支撐。



南亞 EG-4(第四條乙二醇產線)、BPA2/3(第二、三條產線丙二酚) 歲修完成，陸續將在 7 月中投入生產，而電子材料即將進入第三季旺季，DOP(可塑劑) 除了製程優化，產線維持全產全銷，南亞董事長吳嘉昭分析，EG 報價由 6 月初 935 美元，跌至近期 890-900 美元，目前聚酯獲利仍不錯，又有產能開出，EG 價格有撐，第三季營收優於第二季。



台化有一套 ARO(芳香烴設備) 於 7 月 11 日到 8 月底定檢 50 天，台化副董洪福源說，第三季為旺季，市場庫存也低，下游塑料報價可望止跌回升，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)、PS(聚苯乙烯)、PP(聚丙烯)、PC(聚碳酸酯) 供需穩定，不過 PC 價格由先前 4000 美元，下滑到 3500 美元，到年底將跌至 3200 美元左右，至於 PIA(純間苯二甲酸) 市場觀望，供應不像之前緊俏，報價亦由 2000 美元跌至 1500 美元。

