眾達-KY首季EPS 1.66元優於預期 Q2營運看增

光通訊模組廠眾達 - KY(4977) 首季因 32G 單通道光收發模組產品進行部份零件變更設計，營收年減 16.12%，惟產品組合優化與生產良率提升，毛利率 26% 約與前一季相當，加上 CB 金融評價損失回沖，稅後淨利 0.97 億元，EPS 達 1.66 元，優於市場預期，並創下歷年第一季最好成績。眾達表示，32G 光收發模組第二季起已逐漸正常出貨，第一季是今年營運低點已確立，第二季營運將勝第一季，亦有機會較去年同期成長。展望 2018 年，眾達表示，今年營運將逐季成長，第一季會是今年最低點。32G 單通道光收發模組產品在完成零件變更設計後，3 月起已逐漸恢復供貨力道，第二季起更已逐漸正常出貨，加上今年第一季進行零件變更設計所造成的出貨遞延情況，第二季營運表現將優於第一季，亦有機會較去年同期成長。



眾達強調，大型資料中心的建置熱潮持續存在，加上 32G 單通道光收發模組主要應用領域－企業存儲網市場需求方興未艾，公司將維持既有在先進製程上的領先優勢，並與光通訊技術及規格主導者的北美主要客戶保持緊密合作，迎接數據通信及資料中心市場起飛商機潮。



第一季合併營收為 4.14 億元，較去年同期減少 16.12%，主要係 32G 單通道光收發模組產品進行部份零件變更設計，不過，在產品組合優化與生產良率提升上同步展現成效，毛利率達 26%，約與前一季相當，業外則因 CB 金融評價損失回沖，推升稅後淨利 9718 萬元，較去年同期成長 9.83%，創歷年同期新高，EPS 達 1.66 元。