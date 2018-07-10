成都普天電纜(01202-HK)已開始向當地社會專業機構分離移交「三供一業」

成都普天電纜(01202-HK)公佈，根據《國務院辦公廳轉發國務院國資委、財政部關於國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交工作指導意見的通知》( 國辦〔2016﹞45號)，2018年年底前國有企業須將與核心業務主要方向不相稱的社會職能移交社會專業組織。

公司作為一家國有企業，按照上述管理規定所要求，已開始向當地社會專業機構分離移交「三供一業」，包括供水、供電及供暖以及物業管理等社會職能。

2018年6月30日，公司與四川能投潤嘉置業有限公司(受讓人)訂立協議，内容有關移交公司13個職工家屬生活區1972戶物業管理職能及現值共計約人民幣35萬元與移交物業管理職能相關的資產。

根據協議，公司須向受讓人支付移交費約人民幣1400萬元作為生活區的物業管理費及重建費。移交費用乃根據中華人民共和國國務院及財政部設定關於社會職能移交及資產配套移交的條例及政策厘定，移交費用其中50%由財政部補貼，另外30%由中國普天信息產業集團有限公司補貼。訂立協議後，公司將不再負責職工家屬生活區的任何費用或事項。

董事會認為，移交職工生活區的物業管理職能(最初由作為國有企業的公司負責)讓公司得以削減成本，集中發展集團的核心業務。公司預計於未來數月完成「三供一業」分離移交工作，併將就此於適當時候進一步刊發公佈及最新情況。

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