海航基礎(600515-CN)釋疑百億收購實控人旗下資產

7月10日下午，海航基礎(600515-CN)於上交所召開重大資產重組說明會，就擬作價103.81億向實控人旗下北京海航金控收購其將要持有的海航金融一期100%股權相關事宜予以回應。海航基礎副董事長兼首席執行官曾標志稱，通過本次交易，海航基礎將實現海航集團下屬基礎建設類業務境内外兩家上市公司的内部整合;同時，香港國際建投(00687-HK)將依託上市公司的區域性項目資源以及海航集團境内外市場開拓渠道，拓展地基打樁業務進入港澳以外的市場區域。

7月10日下午，海航基礎於上交所召開重大資產重組說明會，就外界關註的公司擬作價103.81億元向實控人旗下北京海航金控收購其將要持有的海航金融一期100%股權相關事宜予以了回應。

談及本次重組影響，海航基礎副董事長兼首席執行官曾標志在說明會上闡述，通過本次交易，海航基礎將通過收購海航金融一期持有的香港國際建投控股股權，實現海航集團下屬基礎建設類業務境内外兩家上市公司的内部整合，構建海航集團基建領域的旗艦平台，能夠更加全面地為國家區域性發展戰略提供基礎建設服務，助力海南全島乃至其他區域的建設發展;同時，香港國際建投將依託上市公司的區域性項目資源以及海航集團境内外市場開拓渠道，拓展地基打樁業務進入港澳以外的市場區域。

來源：證券時報網

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