綠悅-KY 4月出貨量月減逾兩成 營收年減逾五成

受到同業競爭影響，中國 BOPA 薄膜生產大廠綠悅 - KY(1262)4 月出貨量較上月減少逾兩成，也連帶影響營收走弱為 3.07 億元，較 3 月份減少 20.49%，較去年同期減少 55.35%；累計前 4 月營收 15.84 億元，年減 44.22%。綠悅 - KY4 月整體出貨量較上個月減少約 22%，整體出貨價則與上月持平，並說明，受到同業新產線陸續投產，整體供需失衡影響價格波動劇烈，下游客戶對市場持觀望態度，然目前價格下跌幅度開始趨緩，預估隨夏天氣溫炎熱，食品保鮮需求提高，整體市場需求可望增溫，將有助於公司整體營運狀況回穩。



綠悅 - KY 表示，目前中低階產品價格仍受到中國同業擴產影響，價格競爭壓力較大，惟公司持續擴大中高階均衡型產品及複合式薄膜的出貨比重，公司並將依原定計劃擴充產能，其中磁懸浮三線（第九線）第二季將完成裝機與試產，預估第三季進入量產階段，下半年開始挹注營收貢獻；磁懸浮四線（第十線）目前開始裝機，預計明年第一季進入量產；磁懸浮五線（十一線）則預計明年第一季開始裝機，明年底前可望加入量產行列，預估至明年底產能擴充完畢，公司總產能將倍增達每年 10 萬公噸。