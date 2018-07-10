金管會嚴管海外投資上限 卻意外限縮到外幣保單

金管會將嚴管保險業海外投資限額，預計新版規定將把壽險業海外投資加國際板債券最高上限，設在不得超過海外投資額度的 145%，但此舉恐會限縮到外幣保單，跟金管會日前所提「金融發展行動方案」要放寬外幣保單的政策相牴觸，對此，顧立雄今 (10) 日表示，當時考量上沒有想到會限縮到外幣保單，外幣保單仍會朝放寬的方向走，因此這部分一定會改。

現行壽險業投資國際板債券，可以不計入國外投資限額，但金管會擬嚴管保險業海外投資限額，預計新版規定將把壽險業海外投資加國際板債券最高上限，設在不得超過海外投資額度的 145%。

例如：保險局核定某壽險公司海外投資額度 45%，乘以 1.45 倍後，其海外投資加上國際板債券的投資額度，就是可運用資金的 65.25%。

金管會保險局今天召集各家保險公司針對海外投資限額開會，由保險局局長吳桂茂親自主持。

有壽險業者反應，保險局規劃將國際板債券納入海外投資限額，反而把原本不計入國外投資的外幣保單額度更限縮，跟當初顧立雄發表的「金融發展行動方案」要放寬外幣保單的政策相互矛盾。

金管會擬將現行壽險業可發行外幣傳統型保單只佔準備金 25% 的限額拉高到 35%。

對此，顧立雄表示，保險局在當時考量上沒有去想到算式的問題，外幣保單仍會朝放寬的方向走，外幣保單概念上是保戶自己承擔匯兌風險，而不計入保險公司承擔的匯兌損失，如果因為算式結果反而讓外幣保單更趨嚴格，「這並非我的原意，這部分一定會改的。」

現行保險局規範外幣保單的公式是：「保險業非投資型人身保險業務各種準備金的 25%」與「以外幣收付的非投資型人身保險業務各種準備金」兩者之間擇低者，乘以「1 - 保險局核定各壽險公司的海外投資比例」。

若依照上述公式計算，準備金 25% 乘以「1 - 現行規範壽險業海外投資 (不計入國際板債券) 上限 45%」，外幣保單額度佔可運用資金為 13.75%。

但若依照保險局新的規劃，並依照顧立雄的政策將準備金提高到 35%，公式可以算成：準備金 35% 乘以「1 - 壽險業海外投資加計國際板債券上限 65.25%」，外幣保單額度佔可運用資金的比例竟縮減成 12.16%。

因此在今天會議上，壽險公會建議，依照保險局新版的規範外，公式需再扣除外幣保單準備金投資國際板債券的金額，避免外幣保單投資國際板債券，而產生重複不計入國外投資額度的情形。保險局表示，將參考公會意見，以放寬外幣保單準備金不計入國外投資額度的原則研議調整。