布局IoT、區塊鏈有成 遠傳上半年EPS 1.57元

遠傳電信 (4904) 今(10)日公布 6 月合併總營收為 70.44 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 23.68 億元與 8.36 億元，6 月單月每股盈餘 (EPS) 為 0.26 元。累計至今年 6 月，遠傳合併總營收為 432.87 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 139.61 億元與 51.31 億元；自結每股盈餘 (EPS) 為 1.57 元。遠傳電信發言人郎亞玲表示，CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟 (The Carrier Blockchain Study Group) 自去年 9 月由日本電信業者 Softbank、美國電信業者 Sprint 及遠傳電信創始成立，聯盟的目的在區塊鏈平台上共同開發跨國的支付、清算、認證、IoT 應用等新型服務，主要的核心區塊鏈技術則由 TBCASoft 提供。遠傳電信為「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟」中台灣唯一電信業者及創始成員之一，後續加入的國際知名電信業者包括南韓的 LG + 和 KT、阿拉伯聯合大公國的 Etisalat；且聯盟持續擴大，最近又增加了 6 個新成員，分別為在南亞有數家電信運營商的電信集團 Axiata、菲律賓的 PLDT、印尼的 Telin、土耳其的 Turkcell、越南的 Viettel、以及科威特的電信集團 Zain。目前聯盟會員擁有全球超過 10 億行動用戶，是國際電信業中最大的區塊鏈聯盟，並將致力於發展電信業專屬區塊鏈技術，充分發揮區塊鏈技術的去中心化特性，提供電信業者一個安全的交易與資料交換平台。

