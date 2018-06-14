〈遠傳股東會〉徐旭東長子徐國安首度出席 將帶入新科技改善營運流程

遠傳 (4904-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長徐旭東率領經營團隊及董事會成員一起出席，而擔任董事的長子徐國安更首度現身，成股東會現場焦點，他在會後指出，在集團的工作就是要把創新方法帶到各家公司，改善各公司營運流程；徐旭東更給兒子及格的分數，但強調，還有很多需要學習，同時他也還未啟動接班布局。

徐國安在 2015 年當選遠傳董事，目前是裕民 (2606-TW) 營運部執行副總，同時在 3 年前出任遠東集團創新長，徐旭東特別在今日股東會，讓徐國安與媒體談話，徐國安首先表示，徐旭東「是我老闆」，在集團的工作上，會試著把新科技帶到各家公司。

徐國安特別強調，遠傳是一個很好的公司，大家都非常努力，會成台灣最好的電信公司；徐旭東對獨子的表現則是開心給出及格分數，並強調，「他算努力，壓力當然也很大，應該及格」，但也直言，目前尚未啟動接班布局，徐國安還有很多需要學習，尤其「中文還需要加強」。

徐旭東指出，在工作上徐國安一直都會給很多「批評」，最重要是希望集團改革再快一點，包括工業 4.0、數位化等布局要加速，目前徐國安擔任遠東集團首席創新長，可以「批評的更直接」。

徐旭東認為，批評是好的，但必須要有均勻度及含量度，尤其每個產業需求不一樣；當初徐國安先進入裕民，是因為對航運比較熟，當時裕民沒有那麼現代化，需求比較多，對數位化、自動化的進步空間很大。