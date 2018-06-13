網家打資源戰衝營收 設定3大發展目標

網家 (8044-TW) 今 (13) 日召開股東常會，網家強調 2018 年電商資源戰時代來臨，在消費者取得商品的成本將越來越低的情況下，資源戰將以能實質收穫為目標，拚增加營收和市占率，同時，將加快 App 的開發速度、擴展區域物流倉布局，並伺機擴展東南亞跨境市場。

對於小股東擔心虧損影響營運，網家董事長詹宏志認為，商店街與蝦皮的虧損都是為了取得更重要的領先地位。

網家認為，必須加快 App 開發速度來強化行動購物競爭力，目標每季一次大更心來鞏固客群。

另一方面，針對物流配送端，由於台灣物流業的發展追不上電商成長速度，將透過和中小型物流商合作增強配送能力，並再擴展區域型的物流倉，保持配送速度。

網家去年共有 7 座倉庫群投入營運，倉庫使用面積總計超過 7 萬坪，隨著非 3C 的產品比例將持續上升，在庫的商品數量越多，後續也將持續擴建倉庫。

網家直指，台灣電商產業競爭日益激烈，迎戰市場挑戰的過程中，初始階段各種行銷方式如運費補貼只是行銷策略的一環，補貼減少後能否持續成長，關鍵在產出更適合的營運方式。

例如，透過 PChome24h 購物推出儲值服務，將消費者和流量轉換為有價值的經營模式，同時創造網購的附加價值。

展望今年，網家將持續引進多個知名品牌獨賣、增加在庫商品豐富度，以差異化的服務創造平台競爭力，力拚 B2C 市場規模呈現雙位數成長。

另外，網家也看好東南亞跨境電商市場，主要是其網路零售占其整體零售約 1%，成長空間大，將繼續尋適合的跨境電子商務，透過導入海外商品或其他的國際電商品牌的服務來切入。