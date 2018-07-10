金控雙雄財報出爐 國泰上半年賺逾360億居冠 富邦6月單月純益大縮水

金控雙雄今 (10) 日財報出爐，國泰金 (2882-TW) 今 (2018) 年 6 月稅後純益 34.8 億元，累計前 6 月稅後純益為 360.3 億元，獲利表現為目前已公布財報的金控中最佳，每股純益 (EPS) 為 2.71 元；富邦金 (2881-TW) 則因認列一次性未分配盈餘稅款 46.6 億元，6 月稅後純益為 26.02 億元，累計前 6 月稅後純益 312.26 億元，每股純益 (EPS) 為 2.91 元。

富邦金表示，6 月自結稅前盈餘 83.97 億元，年成長 55%，各主要子公司核心業務維持穩健，而 6 月認列一次性未分配盈餘稅款 46.6 億元，單月稅後純益為 26.02 億元；累計今年前 6 月稅後純益 312.26 億元，年成長 67%。

富邦金旗下子公司獲利表現部分，富邦人壽 6 月稅後純益 40.12 億元，年成長 56%，累計前 6 月稅後純益 191.54 億元，較去年大幅成長 123%，獲利強勁成長主要受惠良好的承保及投資表現，以及股利收入貢獻。

至於前 6 月初年度保費收入 (FYP) 達 960 億元，年成長 5.4%；總保費收入為 2727 億元，年成長 4.7%，整體保費收入成長動能穩健；台北富邦銀行 6 月稅後純益 14.97 億元，由於淨利息收益成長帶動，累計前 6 月稅後純益 103.42 億元，年成長 20%，資產品質也維持穩健， 6 月底逾放比率為 0.2%，備抵呆帳覆蓋率 669%。

國泰金今年 6 月稅前盈餘 55 億元，稅後純益 34.8 億元，累計前 6 月稅後純益為 360.3 億元，每股純益 (EPS) 為 2.71 元。旗下子公司國泰人壽持續強化價值導向策略，6 月稅後純益 31.2 億元，上半年累計稅後純益達 250.2 億元，年成長 54%。

國泰金表示，國泰人壽 6 月投資績效平穩，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，6 月初年度保費收入 (FYP) 金額為 151 億元，初年度等價保費 (FYPE) 金額為 52 億元，累計 FYP 與 FYPE 皆為業界第一，其中保障型商品 FYP 較年成長 64%。

至於國泰世華獲利表現穩定，6 月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩， 資產品質亦維持良好，6 月稅後純益 18.5 億元。