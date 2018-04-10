半導體與面板廠擴建潮助攻 朋億3月與Q1營收創歷史同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613)3 月合併營收為 6.03 億元，較上月及去年同期分別成長 116% 及 98%，累計 2018 年第一季合併營收達 12.85 億元，較去年同期成長 44%，單月及單季營收表現皆創歷史同期新高記錄。朋億表示，3 月營收成長主要受惠中國半導體及面板大廠客戶建廠需求加速帶動下，高潔淨度化學品供應與分裝系統設備於客戶建廠進度穩定，在接單及出貨保持暢旺下帶動營收改寫同期新高。也因此，儘管首季營運受到農曆春節工作天數較少，以及新台幣匯率升值不利因素干擾，但首季營收仍較去年同期明顯成長 44%，挹注單季營收表現仍逆勢成長、繳出刷新歷年同期新高的成績。



根據國際半導體產業協會 Semi 最新報導預估，2018-2019 年全球晶圓廠設備支出將以韓國三星 (Samsung) 居冠，但中國為大幅提升晶圓廠擴廠計畫，預期 2018 年中國晶圓廠的設備支出將較 2017 年大幅增加 57%，2019 年年增率更高達 60%，無疑創造了相關設備業者龐大的市場商機。



展望 2018 年第二季，朋億仍持續看好中國地區的營運表現仍保持成長的態勢不變。受惠於中國已成為全球半導體產業快速發展之地區，近年來公司亦致力提升中國地區銷售表現，今年首季中國地區營收比重較去年同期的 61% 進一步成長至 80%，受惠中國主要半導體、光電及面板大廠客戶擴大資本支出投入新廠及產線增建，有助於大幅拉升朋億於中國地區銷售表現，帶動整體營運保持長期穩定的成長動能。



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