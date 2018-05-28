朋億通過每股配發10元股息創新高 今年營運表現將優於去年

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613) 今日召開 2018 年股東常會，由董事長梁進利主持，會中承認 2017 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及討論通過 2017 年盈餘分配案，決議配發每股新台幣 10 元現金股利，配發率達 66.36%，就基本面展望，拜中國大陸面板與半導體持續擴產，對系統工程求日甚，朋億預期今年營運表現將更優於去年。朋億今日股東會，承認並通過 2017 年營業報告書及財務報表，2017 年全年合併營收為 33.43 億元，年增 26.07%，稅後獲利 4.5 億元，每股淨利 15.07 元，年度營收與獲利均創歷史新高，也帶動 2017 年稅後股東權益報酬率 (ROE) 達 29.22%、資產報酬率(ROA)10.13%。



而朋億今日股東會也通過配發 2017 年現金股利 10 元，現金配發率達 66.36%。該公司分析，2017 年整體營運締新猷主要係受惠於兩岸半導體、光電及面板業者競相擴建新廠及新增產線，帶動朋億兩岸主要客戶需求增溫所致，2017 年朋億中國地區營收年增 4 成，營收比重達 67%，2017 年整體毛利率、營業利益分別達 30%、20% 水準。



展望 2018 年，隨著中國半導體、光電及面板大廠客戶加快建廠腳步，朋億認為有利於公司設備業務與服務持續增長，可望在中國地區的接單量與出貨量成長下，持續驅動公司整體營運強勁成長的動能。



此外，2018 年起朋億將依據國際財務報告準則 (IFRS) 第 15 號公報認列營業收入，將有助於降低過往單月營收波動較為劇烈之情況，惟適用新認列規則初期年增率表現將受到 2017 年度基期變動影響呈大幅波動，但以朋億目前在手訂單、以及主要客戶穩定建廠及設備出貨進度認列來看，整體訂單能見度持續維持高水準，全年獲利表現仍可望保持較去年同期強勁的成長表現佳績。

