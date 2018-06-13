劍麟通過配息5.24元 黃正怡續任董座

劍麟 (2228) 今天舉行股東會，承認 2017 年財報及通過配發現金股利 5.24 元，以昨日收盤價格 91.3 元計算，現金殖利率達 5.74%。會中也順利完成董監改選，選出董事七席(含獨立董事三席)，董事長黃正怡續任。劍麟 2017 年合併營收為 43.26 億元，毛利率和營業利益率分別為 29% 及 15%，稅後淨利 5.5 億元，每股盈餘為 7.26 元，整體營運受到展家事業群成長趨緩、新台幣匯率升值、增加自動化研發人員、額外增加部分產品空運費用影響，加上認列未分配盈餘稅等不利因素，影響整體獲利表現。



劍麟旗下汽車及展家事業部營收比重分別為 75% 及 25%，其中汽車事業部之三大主力汽車主 / 被動式安全零組件產品保持成長，包括安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管、轉向系統相關安全零組件產品占整體營收的份額分別為 27.8%、39.8%、7.4%。



展望 2018 年，黃正怡指出，看好汽車事業部營運成長仍為驅動公司整體營運的成長引擎。劍麟目前仍持續致力於擴大汽車事業部營運的布局、與主要客戶緊密合作開發新產品及拓展接單業務範圍的觸角等，透過自動化 (智能化) 培養技術及人才，以及導入自動化設備降低成本，更提高品質可靠度、產品附加價值率等，今年已順利切入量產行人保護裝置、新款避震器等多項安全零組件新產品，並隨著主要客戶在地化生產需求擴增生產基地及產線，未來隨著主要客戶加大其下單力道，將有助於公司持續維持高度產能利用率及訂單能見度。

