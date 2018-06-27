〈技嘉法說〉伺服器營收衝百億 主機板今年表現恐持平

技嘉 (2376-TW) 今 (27) 日召開法說會，法人推估，伺服器業務上半年至少已貢獻 60 億元，今年百億有望達標；不過毛利及營收占比貢獻較高的主機板，有待英特爾、AMD 等大廠推出新品，刺激升級需求，法人預估，今年技嘉主機板營收年增率可能持平。

如以技嘉 2017 年營收貢獻來看，顯示卡、主機板約占 40%，伺服器約 15%。董事長葉培城表示，展望今年，期待主機板及伺服器業務分別年增 1 成及 2 成，顯示卡則能在毛利上表現優於去年。

主機板部分，由於近年市場需求低靡，使用者升級意願不高，技嘉出貨表現不佳，法人預估，要達成年成長 10% 仍需努力，今年營收年增率可能持平。

技嘉表示，主機板還是期待英特爾及 AMD 新世代產品上市，能夠刺激消費者升級意願，至於 10% 的成長目標，技嘉會努力達成，希望下半年有好成績。

技嘉第 1 季伺服器業務營收約 30 億，法人推估，上半年營收估計可達 60 億元，相較於去年全年約 90 億元業績，今年年增 2 成約百億業績有望達標。不過技嘉出貨 6 成仍以整櫃出機為主，毛利率較主機板、顯示卡低。

技嘉指出，伺服器業務許多來自客製化的商業模式，9 成營收仍仰賴英特爾平台，中長期而言，看好產品滲透率將繼續上升，雲端運算仍有望貢獻營收。

技嘉表示，伺服器營收占比雖然低，毛利表現也不及主機板及顯示卡，不過短期以產品組合及開發新品，透過增加韌體、軟體等方式增加獲利比重，並同步穩住現有客戶訂單。

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