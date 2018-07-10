帆宣業績入袋 樺漢6月營收衝歷史新高 股價報復性反彈

帆宣 (6196) 業績入帳，樺漢 (6414)6 月合併營收以 67.54 億元創歷史新高紀錄，較上月跳增 92.44%，年增率達 298.65%。第二季業績 139.89 億元，刷新歷史紀錄，季增 29.2%，年增率 2.3 倍，累計上半年 248.13 億元，年增 2.15 倍。樺漢上週股價慘崩創一年新低價之後，本週反攻，週一(9 日) 因日系券商發出買進報告上漲後，週二 (10 日) 在因業績利多激勵開高走高，盤中最高達 398 元，大漲 8% 或 29.5 元。



根據公告，帆宣 6 月營收為 23.87 億元，月增 10.11%，年增 40%，樺漢因持股該公司近 47%，已符合實質控制權條件，因此提前在 6 月份認列其業績，帶動合併營收衝高。此外，旗下工業網安大廠瑞祺電 (6416)6 月營收也較上月大增逾 35%，來到 3.72 億元，但年減 10.34%，智慧家庭解決方案子公司沅聖 (6638)6 月以 6.37 億元，月增逾 31%，年增 57%。