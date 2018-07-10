玉晶光、樺漢、宏碁、柏文、合晶

玉晶光 (3406)：6 月營收 5.87 億元，年增 19.38%，累計前 6 月合併營收 34.09 億元，年增 17.47%，法人看好美系蘋果及非蘋客戶訂單動能，7 月 12 日除息 3.5 元，股價回測季線支撐後，反彈挑戰月線及 500 元關卡。

樺漢 (6414)：受惠認列設備工程廠帆宣(6196) 營收挹注，6 月營收創 67.53 億元新高，成長動能三級跳，Q2 營收改寫歷史次高，累計上半年合併營收達 248.12 億元，年增逾 2.14 倍。股價發動跌深反彈，穿過 5 日及 10 日均線之上，日 K 連 2 紅，9 日 KD 值低檔黃金交叉，20 日均線反壓在 417 元。



宏碁 (2353)：電競新品出貨動能強，加上美國市場成長強勁，6 月營收創今年新高，表現優於華碩，上半年合併營收 1132.69 億元，年增 3.29%。股價完成填息行情，反彈站上季線及 24 元，若能突破半年線及 25 元，為轉強訊號。



柏文 (8462)：本土最大健身品牌廠，受惠拓點效益顯現、行銷方案發酵，連續 3 個月營收創新高，隨著新據點開幕，今年營收將逐季創高，獲利亦可望成長。今(10 日) 除權息，股價跳空開高，攻上漲停板 169 元，展開填權息走勢。



合晶 (6182)：半導體矽晶圓供不應求，本季報價再漲 8-10%，6 月合併營收年增 38.1%，創下逾 7 年來單月新高、同時也寫下單月歷史次高紀錄；累計上半年合併營收 42.73 億元，年增 39.4%，台灣龍潭廠與中國大陸鄭州廠產能提升，下半年營運仍將逐季創高。股價反彈收復 60 元關卡，朝上檔 65-75 元間挺進。

