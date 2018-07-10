電子旺季加溫 鼎炫6月營收雖衰退 但EMI材料營收勝出

衡器及 EMI 材料廠鼎炫 (8499-TW) 在電子旺季來臨時，6 月營收雖然衰退，但電子 EMI 材料營收已超越衡器部門，其中電子材料的重慶川揚廠目前正陸續擴建模切加工產線，以擴大產能，預期下半年的營收將進一步放大。

鼎炫公布 6 月營收 1.18 億元，月減 8.8，年減 13.7%，而第 2 季營收 3.46 億元，季增 10.28%，年減 12.31%，前 6 月營收 6.6 億元，年減 4.53%。

鼎炫主管指出，6 月營收電子 EMI 材料的營收營收過半，超越衡器事業部門的營收，而目前鼎炫旗下 EMI 材料事業於中國地區現有江蘇昆山、江蘇淮安及重慶等 3 大生產基地，其中重慶川揚廠目前正陸續擴建模切加工產線，引進自動化生產設備，以優化生產效率並降低人工成本，提升公司競爭利基。重慶新廠完工後產能將較原有增加 20-30%，並於第 4 季進入量產。

而隨著近幾年中國地區科技產業西移策略，重慶地區為主要科技生產重鎮，鼎炫指出，對於鼎炫旗下重慶川揚具有特殊戰略意義，可達到就近服務、有效滿足客戶需求，並有機會在今年看見重慶廠營收比重較往年提升的水準。

鼎炫第 1 季財報內容，營收 3.14 億元，毛利率 39.8/5%，季減 7.72 個百分點，年減 4.9 個百分點，稅後純益為 3496 萬元，季減 60%，年衰退 43.42%，每股純益為 0.68 元；鼎炫主管指出，由於匯率的因素，造成毛利率的下滑，同時，第 1 季也同時因為匯率的原因而認列 2000 餘萬元的匯兌損失，但在第 2 季可望全數回沖認列利益。