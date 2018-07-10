台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月10日

美中貿易戰正式開打，台北股匯市昨（9）日卻上演利空出盡的「報復性反彈」戲碼。在大盤大漲 111 點、外資轉呈淨匯入、國際美元疲軟與亞幣翻升四大因素催化下，新台幣對美元強升 1.14 角、收 30.386 元作收，連兩升並創半個月新高，總成交量 14.76 億美元。

歐洲央行（ECB）執行理事科爾（Benoit Coeure）表示，ECB 正對貿易戰加速升溫保持警戒，但 ECB 目前的貨幣政策立場仍屬適當，暗示貿易戰的挑戰並未動搖 ECB 在年底結束量化寬鬆（QE）措施的計畫。

受惠於新台幣兌美元匯率較第一季貶值，加上人工智慧、 車用電子、功率半導體等需求強勁，抵消智慧型手機 晶片需求疲弱的影響，晶圓代工廠聯電及世界先進 昨（9）日公告第二季營收表現均達業績展望 高標，龍頭台積電今（10）日將公告第二季營收，市場樂觀預期可望小幅超標。



經濟日報

利空出盡 股匯報復性反彈

連 20 紅 6 月出口超預期

歐 QE 退場 不受貿易戰影響

工商時報

晶圓雙雄 Q2 營收全超標

出口好到爆 Q2 經濟成長可望保 3

台股 5 大利多 外資回頭買超

聯合報

日產汽車 承認排廢數據造假

小米上市首日 跌破發行價

貿戰掃到 LED 我關注轉單效應

蘋果日報

房市交易王 板橋爆冷稱冠

金控上半年獲利 中信金賺 219 億暫領先

不滿梅伊立場軟弱 英 2 脫歐大將閃辭

中國時報

台灣人退休金 提撥準備不足

5 大優勢助攻 永慶房產開紅盤

西日本豪雨 112 死 經濟嚴重受創

自由時報

鴻海 FII 上市滿月 A 股最慘獨角獸

昇陽半導體擴產 晶圓薄化營收將達 4 成

展現「製造力即國力」宏遠插旗衣索比亞



