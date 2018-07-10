美律Q2毛利率受壓縮 恐再出現虧損 法人轉賣 盤中股價疲軟

美律 (2439) 第二季營收 67 億元，季增 54%，年成長 25%，儘管第二季財報尚未出爐，不過法人預估，營收雖成長，但獲利卻無法同步跟上；受到娛樂頭戴式耳機低價機種接單規模遠超過高價機種影響，毛利率受壓縮，加上客戶上半年出貨未如預期，法人預估美律第二季恐虧損，加上下半年雖然拉貨可望提升，不過平均出貨價格恐因競爭有壓而低於原先預期，使得美律遭到法人賣超，其中外資連續賣超 3 個交易日，自營商昨 (9) 日也加入賣超行列；盤中股價表現疲軟。美律今年第一季出現市場預期意外虧損，原先市場預估第二季可望轉盈，不過法人在與美律談過後，對於第二季獲利看法轉趨保守，不僅國內法人預估第二季持續虧損，美系外資在新出爐的報告中也預估美律第二季將虧損。



美系外資表示，娛樂式頭戴耳機下半年可望在客戶新品上市帶動下，營運較上半年改善，但由於去年下半年娛樂式頭戴耳機營收基期偏高，今年下半年的成長幅度恐受限，而蘇州美特方面，蘇州美特將有機會取得今年新款 iPhone 約兩成防水揚聲器訂單，至於蘇州美特第四季能否獲利還有待觀察。