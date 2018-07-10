中信金6月每股盈餘1.12元 保險業務獲利大幅成長62%

中信金 (2891) 公告 6 月自結盈餘，單月稅前盈餘 49.19 億元，稅後盈餘 28.72 億元，今年累計前六月合併稅前盈餘 261.97 億元，合併稅後盈餘 219.02 億元，每股盈餘 1.12 元。中信金說明，6 月各項業務維持穩健，今年上半年中信金旗下銀行及保險二大業務獲利引擎均有亮眼表現。銀行業務因海外放款動能帶動，放款規模持續成長，加上美國升息及調整孳息資產結構使淨利差提升，淨利息收入較去年同期呈雙位數成長。



保險業務部分，中信金指出，憑藉優化產品組合、多元化投資布局提升投資報酬率及負債成本持續下降，獲利大幅成長。今年累計前六月中信金稅後盈餘較去年同期成長 13%，其中子公司台灣人壽保險公司稅後盈餘更大幅成長 62%。



中信金表示，銀行 6 月合併逾放比 0.42%，逾期放款覆蓋率達 311.97%，整體資產品質無虞。由於銀行核心業務穩健成長、海外布局規模持續擴大及保險業務積極發展下，獲利前景可期。