〈中信金法說〉估台美利差將持續擴大 不排除央行下半年升息

中信金 (2891-TW) 今 (10) 日舉行法說會，財務長邱雅玲表示，中信金內部評估，台美利差將持續擴大，若持續引起國際資金大幅流出，今年下半年不排除台灣央行就會啟動升息。

中信金自結第一季稅前盈餘 132.24 億元，稅後純益為 122.28 億元，季增 97.1%、年增 19.7%，每股稅後純益 0.63 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 16.09%，資產報酬率 (ROA) 為 0.91%。

截至第一季底，中信金資本適足率 131.4%，雙重槓桿比為 116.2%。中國信託銀行逾放比為 0.41%，優於去年同期的 0.54%，合併呆帳覆蓋率為 301%，淨提存 7bps，合併資本適足率與第一類資本適足率分別為 14.6% 與 13.1%。

中信金還揭露，自發行 Line Pay 卡以來，累計消費金額已達 1600 億元，每月消費 130 億元左右，消費動能穩定，至今每天仍有 4000 張新增卡量，並沒有因為上市一年多而減少。

保險業務部分，台灣人壽資深副總葉栢宏表示，今年第一季總保費 (TP) 達 681.05 億元，市佔率 7.6%，初年度保費 (FYP) 為 360.83 億元，市佔率達 9.8%，雙雙蟬連業界排名前四名。因投資收益和費差益增加，責任準備金成本持續改善，台灣人壽第一季稅後盈餘較去年同期大幅成長 93%。

另外，針對最近熱門的獨董問題，邱雅玲表示，中信金有兩名獨董「李文智、張士傑」，是公立學校專任教師，獨董設置及資格都符合相關規定。

中信金 2016 年成立獨董席次過半的董事會，是台灣金融業第一家，金控董事會近期新增設誠信經營委員會、與審計、薪酬、風險管理、提名委員會共計有五個功能性委員會，以強化董事會職能與落實誠信經營的企業文化。

談到台美升息看法，邱雅玲表示，從目前來看，美國今年將維持升息 3-4 次的步調不變，台美利差將持續擴大，若引起國際資金的大幅流出，台灣央行也可能在下半年啟動升息，來平穩金融市場的波動。

邱雅玲進一步補充，近期台幣兌美元匯率走貶，將擴大「輸入性通膨」的預期心理，而物價展望也是央行升息與否的重要參考因素，都成為央行下半年升息的可能因素。