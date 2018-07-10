光隆研發暨物流中心啟用 可跨部門迅速整合

光隆 (8916) 宣布集團研發暨物流中心啟用，董事長詹賀博指出，新研發暨物流中心的啟用將目前羽絨、成衣研發團隊都匯聚在一起，除保有各自開發外的獨立性，亦可跨部門迅速整合，讓光隆的創新、設計能力發揮最強串聯，今年營運會是上櫃 20 年以來最好的一年。光隆指出，過去絕大多數羽絨精洗加工業者的技術大都專注在羽絨及羽毛的精洗、分類技術以及改善羽絨彈性和清潔度之基本品質需求，缺乏垂直性的產業整合及研發能力，以至於限縮台灣整體羽絨產業的發展。



光隆於 2009 年成立研發部門，在 2010 年取得初步的進展，成為世界第一家通過藍色標章 (bluesign) 的羽絨加工廠。迄今已通過三次 bluesign 稽核考驗，成功延續藍色標章 (bluesign) 長達 8 年的時間。此外，光隆更與紡織產業綜合研究所 (TTRI) 合作，進一步開發、訂定檢測標準，希望能明確建立起業界的規範、準則。



在 TTRI 的輔導下，光隆於 2011-2015 年間獲兩次經濟部業界科專補助，亦加碼斥資 2700 萬元成立光隆研發及貴重儀器分析中心厚實光隆研發團隊的創新能量。



光隆產項中毛利較高的成衣出貨比例，也在近幾年逐年提升；詹賀博表示，今年成衣的營占比將可超過 40% 以上。